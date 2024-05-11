Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Восемь мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских БПЛА на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал политик в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР заявили о возможном использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе.