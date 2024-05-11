«Это семейная тайна»: жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии мужа

Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou / AdMedia

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Эмма Хеминг поделилась, как публичное обсуждение деменции голливудского актера повлияло на нее и дочерей.

Актриса и модель Эмма Хеминг рассказала, как решение обнародовать диагноз ее мужа Брюса Уиллиса повлияло на их дочерей. Откровенными подробностями из жизни семьи она поделилась на образовательной конференции Ассоциации лобно-височной деменции (AFTD) 2024 в ходе беседы с гендиректором организации Сьюзен Дикинсон.

Супруга голливудского артиста заявила, что намерена и дальше делиться своим опытом с миром. Как известно, близкие Уиллиса официально сообщили о его неизлечимом заболевании в 2022 году.

За год до этого актер еще работал на съемочной площадке, после чего завершил карьеру. После заявления о диагнозе Хеминг стала активисткой сообщества столкнувшихся с этим недугом, пациентов и тех, кто о них заботится. По ее словам, честный диалог был необходим всей семье.

«Я никогда не хотела, чтобы наши дочери думали, что это какая-то семейная тайна, которую мы должны держать в секрете. Я чувствовала, что для нас было очень важно выйти и сказать, что происходит», — отметила актриса.

Дочери Уиллиса — Таллула Белль Уиллисс от Деми Мур и Мейбл Рэй Уиллис от Эммы Хеминг. www.globallookpress.com / face to face

Хеминг добавила — она хотела, чтобы дети видели вклад в повышение осведомленности о деменции, который вносит вся семья. Он стал возможен в том числе благодаря известности Уиллиса: его имя позволило вещать в глобальном масштабе.

Супруга артиста уверена, что и он хотел бы принести пользу обществу таким способом. При этом Дикинсон поинтересовалась, как раскрытие диагноза изменило жизнь близких людей Уиллиса.

«Я смогла дышать. Я действительно смогла выдохнуть и просто почувствовать, как этот груз свалился с моих плеч. Все изменилось к лучшему, как только мы смогли раскрыть его диагноз. Я смогла найти поддержку, в которой я так отчаянно нуждалась, для всей нашей семьи», — сказала Хеминг.

Уиллис был женат на Деми Мур, у пары родились три дочери. Старшая, Румер, не так давно подарила артистам внучку.

После развода Мур вышла за Эштона Кутчера, сохранив при этом добрые отношения с бывшим. Она присутствовала на его свадьбе с Хеминг, которая состоялась в 2009-м, остается рядом и в непростые времена его болезни.

Модель подарила Уиллису еще двух дочек, им сейчас 10 и 12 лет. В 2022-м семья заявила о диагностированной актеру афазии (расстройство речи), в 2023-м у него подтвердилась лобно-височная деменция.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мур уже готовится к прощанию с Уиллисом из-за его болезни.