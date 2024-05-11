В ЛНР заявили о возможном использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе

Фото: Zuma / ТАСС

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Число пострадавших в результате атаки увеличилось до восьми человек.

Атака ВСУ по городу Ровеньки ЛНР, предположительно, была совершена американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — отметил он.

Число пострадавших в результате удара увеличилось до восьми человек, добавил Пасечник. Кроме того, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Пасечник выразил уверенность, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в результате удара ВСУ по нефтебазе в ЛНР.