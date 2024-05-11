Энергетика развода: какие предметы ни в коем случае нельзя держать в спальне

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Порой самая интимная и скрытая часть вашей квартиры может послужить источником супружеской неверности и других проблем в отношениях.

Самая интимная и личная часть вашего дома — это, разумеется, спальня. И кто бы мог подумать, что именно на пороге любовного ложа можно столкнуться с проблемами, которые безвозвратно испортят отношения в вашей счастливой семье.

Именно по этой причине 5-tv.ru рассказывает, от каких предметов в вашей спальне стоит избавиться в первую очередь, чтобы не нарушить баланс супружеской энергетики.

Зеркала

Зеркала, как это ни странно, обладают способностью отражать реальность. Стоит помнить, что этот предмет быта «отзеркаливает» не только ваше жилище, но и энергетику в нем. Причем, эта энергия из позитивной преобразуется в негативную. Если вы решили установить отражающую поверхность на потолке или поставить напротив кровати шкаф-купе с зеркалом, то лучше откажитесь от этой затеи. А если решили привести ваше счастье к разводу, то смело можете ставить.

Аквариумы или искусственные водоемы

Недаром есть поговорка: «все течет, все меняется». В спальне с такими вещами велика вероятность, что и ваша семейная идиллия «утечет». Затем появится новая семья и снова «утечет». Поэтому различные водные «преграды» из своей комнаты лучше убрать.

Непарные фигурки

Для достижения гармонии в семейных отношениях в вашей спальне должны всегда находится парные фигурки. Однако стоит иметь в виду, что процветанию пары будут способствовать статуэтки в виде птиц. Никаких драконов, ящериц и хищных животных. Только миролюбивые символы любви. Одиночные фигурки будут притягивать к вам энергию одиночества, поэтому ни о какой семье не может идти речи.

Постельное белье

Постельное белье неразрывно связано с интимной жизнью и страстью. Потому всегда стоит следить за его чистотой и состоянием ткани. Если страсть в ваших отношениях угасла, то красный цвет белья может не только пробудить желание вашего супруга, но и прекрасно вписаться в интерьер комнаты. Разумеется, спать нужно под одним одеялом. А после бурной ночи, для достижения баланса вашей «спальной» энергии, стоит заправить кровать.

Животные

Если в какой-то период совместной жизни вы решили завести животное: кошку или, например, собаку, то нужно воспитать питомца правильно. Не стоит приучать его к визитам в вашу спальню, потому что в самый неподходящий момент может нагрянуть «пушистый спецназ» и испортить настрой. Если вы уже давно завели животное и оно привыкло спать на вашей кровати, то тут уже ничего не поделать — пускай спит. Не нужно его выгонять, ведь домашние животные обладают особой энергетикой и, если ее испортить — быть беде.

Лишние вещи

Такие предметы, как: ключи, швейные принадлежности или обычный мусор несут в себе отрицательную энергетику, проникающую в самые недра вашей спальни. Этот негатив привносит хаос в жилище и семейные отношения, поэтому все предметы должны быть на своих местах: ключи — в прихожей, иглы с нитками — в ящике, а мусор — в ведре. А то придется подавать на развод и наводить порядок в одиночку.