Стали известны главные признаки взлома смартфона

Фото: www.globallookpress / Karl-Josef Hildenbrand

Как правило, мобильное устройство подает некоторые сигналы, говорящие о попытках мошенников украсть личные данные.

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов объяснил, как понять, что смартфон взломан мошенниками. По словам эксперта, в такой ситуации мобильное устройство может начать «зависать», работать медленнее обычного, а заряжаться, наоборот, быстро.

В большинстве случаев проникновение к данным владельца смартфона происходит через скрытую установку вредоносного программного обеспечения (ПО).

«Попадает такое ПО на телефон через интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например, при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре», — пояснил Мясоедов в интервью агентству «Прайм».

Зачастую сразу определить факт взлома невозможно. Злоумышленники стараются максимально скрыть вмешательство, создавая программы, которые не требуют высокой производительности аппарата и незначительно расходуют заряд аккумулятора.

В таких случаях главным признаком станут частые уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Но рано или поздно появятся также вышеуказанные сбои в работе гаджета.

«Если есть опасения, что телефон уже взломан, можно позвонить по горячей линии производителю или продавцу устройства. Там вам подскажут где можно произвести надлежащую диагностику и очистить телефон», — добавил специалист.

Для того, чтобы исключить риски установки опасных программ на мобильное устройство, эксперт советует загружать новые приложения через проверенные и безопасные источники, а также не подключать смартфон к незнакомым компьютерам, например, в общественных местах и заведениях.