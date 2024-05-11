Камера внутри салона сняла последние секунды поездки упавшего в Мойку автобуса

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Пассажирам из-за резких маневров пришлось крепко взяться за поручни.

Установленная внутри салона камера запечатлела последние секунды поездки автобуса, упавшего с моста в Мойку в Петербурге. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Судя по ролику, перед падением в воду транспортное средство начало сильно качаться — пассажирам даже пришлось крепко взяться за поручни. Водитель же, осознав неладное, попытался вырулить, но сделать он это в итоге не смог.

Авария с автобусом произошла 10 мая, в результате нее погибли семь человек. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии с автобусом, который упал в Мойку.