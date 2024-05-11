«Делом занята, не отвлекайте»: 38-летняя Задорожная готовится впервые стать мамой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда устала от статей и публикаций на тему ее «исчезновения» и объяснила, почему все реже появляется в медиа.

Актриса и певица Анастасия Задорожная объяснила, почему в последнее время нечасто радует поклонников появлениями на светских мероприятиях и в новых проектах. Как отметила 38-летняя звезда, за чтением публикаций с выдуманными объяснениями ее «пропажи» она все больше чувствует себя героиней анекдота.

Потому и решила раскрыть все карты. Оказывается, артистка беременна и вскоре впервые станет мамой — в личном блоге она опубликовала фото с уже большим животом.

«Анекдотичная подборка постов с заголовком „Куда пропала Настя Задорожная“ заряжает не хуже витаминов. Подкину еще одну — упала на удобный матрас и „провалилась“. Уже пятый год не могу себя отковырять… Делом занята, не отвлекайте», — написала она.

Задорожная нашла свое счастье и теперь готовится стать мамой. Instagram* / stasya_ru

Задорожную связывали романтические отношения с певцом Владом Топаловым, ей также приписывали романы с Тимуром Батрутдиновым, Алексеем Чадовым и другими коллегами по шоу-бизнесу. На проекте «Звездный лед» в 2008-м она встретила фигуриста Сергея Славнова.

Влюбленные прожили вместе семь лет, но свадьбы поклонники так и не дождались. От этой любви у артистки остался шрам — буйная дама в клубе расцарапала ей лицо во время отдыха на Бали.

Задорожная вышла замуж в 2020 году за бизнесмена Владимира Макарова. О нем известно немного — по словам самой актрисы, знакомство произошло в небе, точнее, в самолете.

Интересный собеседник мгновенно расположил к себе звезду и вскоре заполучил номер телефона. С тех пор артистка только и говорит, как ей повезло и как она счастлива за крепким мужским плечом — даже фамилию супруга взяла.

«Я сама предложила обменяться номерами телефонов, что вообще мне несвойственно. Ну а когда мы прощались (я транзитом улетала дальше, а Владимир оставался в Минске), меня неожиданно обняли. Как я после этого оказалась в самолете, уже смутно помню, но сообщения от этого парня я ждала как манны небесной», — вспоминала Задорожная в интервью «Вечерней Москве».

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Елизавета Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом.

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