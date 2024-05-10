Чехия объявила в розыск якобы причастного ко взрывам во Врбетице россиянина

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Местные правоохранители бездоказательно называют его «генералом военной разведки».

Гражданина России Андрея Аверьянова объявили в розыск в Чехии за якобы причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. Об этом сообщает газета České noviny.

При этом в материале утверждается, что он якобы является «генералом военной разведки». По данным полиции Чехии, «офицеры подразделения Аверьянова» Анатолий Чепига и Александр Мишкин были организаторами взрывов.

А издание Seznam Zprávy пишет, что с Аверьяновым общались супруги Елена и Николай Шапошниковы — якобы российские разведчики, имеющие гражданство Чехии. Последний, по данным СМИ, был сотрудником оружейной компании Imex Group, на складах которой и произошел инцидент.

В полиции считают, что супруги якобы предоставили российской разведке данные о деятельности фирмы и оформили агентам разрешения для посещения складов. При этом в конце апреля полиция Чехии отложила расследование дела о взрывах, в результате которых в 2014 году погибли два гражданина страны.

Отношения между Россией и Чехией обострились в апреле 2021-го, когда власти последней обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах во Врбетице. Из страны были высланы 18 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что отказ Чехия публиковать отчет о случившемся — явное доказательство лжи. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что заявления о причастности страны к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами.