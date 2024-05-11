Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет

Ученый Богачев: мощнейшая за 20 лет магнитная буря может произойти 11 мая

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Явления разной степени мощности могут продолжаться до конца недели.

Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря может обрушиться на Землю 11 мая. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он отметил, что на пике категория явления составит не менее G4.33. Кроме того, существует 15%-я вероятность, что буря достигнет уровня G5 — такого не было с 2005 года.

«За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью», — сказал ученый.

Для определения мощности магнитной бури используется пятибалльная шкала, где G1 — самый низкий показатель. В таких случаях солнечная активность никак не сказывается на работе электроприборов на Земле.

Сильной считается буря уровня G3 — на этом уровне возникают нарушения в функционировании энергосистем, происходят перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Если датчики показывают G5, специалисты ожидают серьезных проблем с электросетями, спутниками и радиосвязью.

В Лаборатории солнечной астрономии уже зарегистрировали новую крупную вспышку на Солнце класса Х3.9. Она стала четвертой по силе за минувшие четверть века.

Всего за прошедшие двое суток ученые зафиксировали на Солнце шесть вспышек высшего балла X. В данный момент уровень активности составляет около 9,8 из 10.

Еще двое-трое суток эта энергия будет убывать. Геомагнитные бури могут продолжаться до конца недели.

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