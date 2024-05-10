Принц Уильям раскрыл подробности состояния Кейт Миддлтон

Принц Уильям заявил, что у Кейт Миддлтон все хорошо

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Как себя чувствует принцесса Уэльская?

Принц Уильям заявил, что у его супруги Кейт Миддлтон, которая борется с онкологическим заболеванием, все хорошо.

«У нее все хорошо», — отметил он в эфире канала Sky News во время посещения лечебного учреждения в городе Хью-Таун на острове Сен-Мэрис.

О страшном диагнозе супруга принца Уильяма рассказывала в видеообращении. До этого, в январе, Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего надолго пропала из публичного пространства.

Это породило многочисленные версии и теории о ее состоянии здоровья. Сейчас она проходит химиотерапию.

Близкое окружение отмечает, что онкология и лечение очень ослабили Кейт, из-за чего принцу Уильяму пришлось взять на себя большую ответственность за воспитание общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон оказалась в «аду» после того, как узнала об онкологии.