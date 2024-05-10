Число жертв в результате падения автобуса в Мойку возросло до семи
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Трагедия произошла днем 10 мая в центре Северной столицы.
Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге увеличилось до семи. Об этом сообщили в городском ГСУ СК России.
«По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Авария с автобусом произошла 10 мая. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.
Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте падения автобуса в реку Мойку в Петербурге появился стихийный мемориал.