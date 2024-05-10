«Одни неприятности»: почему Карл III отказался от встречи с принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Стоит ли ждать сближения между враждующими родственниками?

Король Великобритании Карл III не желает видеться с принцем Гарри во время визита последнего в королевство, так как хочет избежать драмы в своей жизни. Об этом пишет Daily Mail ссылаясь на источники.

«Гарри и Меган принесли ему и остальным членам семьи одни неприятности за последние несколько лет», — утверждает инсайдер из Букингемского дворца.

При этом другой источник отмечает, что монарх принял решение «сделать как можно больше изменений», узнав об онкологическом заболевании. Он почувствовал, что его время может быть ограничено, но принц Гарри и Меган Маркл все же являются болезненным и отвлекающим фактором, который не пойдет на пользу здоровью Карла III, говорится в материале.

Автор публикации Ричард Иден считает, что не стоит ждать сближения между королевской семьей и герцогами Сассекскими, пока те не принесут извинения за причиненные неприятности.

Целью визита принца Гарри на родину стало участие в церемонии открытия соревнований «Игры непокоренных». Он был не против увидеться с семьей, но встреча в итоге не состоялась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри жестоко обошелся с больным раком Карлом III.