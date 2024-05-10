Стихийный мемориал появился на мосту в Петербурге после падения автобуса в Мойку
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Жители города несут цветы к месту аварии.
В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал на мосту Поцелуева, где произошло падение автобуса в реку Мойку. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Неравнодушные граждане несут к месту смертельной аварии первые цветы, чтобы почтить память погибших.
Авария с автобусом произошла 10 мая, в результате погибли три человека. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.
Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге начали проверку компании, чей автобус упал в Мойку.