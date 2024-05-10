Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации
Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Nuzzolese
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Страна пока что имеет статус наблюдателя, существенно ограничивающий ее права и возможности в рамках всемирной организации.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что за резолюцию голосовали 143 страны, 9 были против, 25 воздержались. Палестина на сегодня имеет статус наблюдателя в ООН, однако принятая резолюция «рекомендует Совету безопасности положительно пересмотреть этот вопрос».
Генассамблея «определяет, что Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены ООН».
Решение означает, что Палестина, начиная с 79-й сессии в сентябре, получит дополнительные права и привилегии в организации.
В числе прочего она сможет делать заявления от имени групп стран, получит право на полное участие в конференциях и совещаниях под эгидой ГА ООН. Также резолюция подтверждает право палестинского народа на самоопределение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в Газе.