Польский судья Шмидт рассказал о причинах переезда в Минск

Фото, видео: Reuters / BelTA;5-tv.ru

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На днях он объявил о несогласии с политикой своей страны.

Попросивший политического убежища в Белоруссии польский судья Томаш Шмидт в беседе с 5-tv.ru признался, что покинуть родину его побудило естественное желание выжить.

«Как и каждый человек, я хотел бы выжить — в Польше было очень небезопасно, мне нужно было убегать. Непосредственная угроза жизни, так бы я сказал», — отметил Шмидт.

По словам судьи-диссидента, он высоко ценит деятельность президента Белоруссии Александра Лукашенко по сохранению спокойствия поляков и белорусов, поэтому выбрал именно эту страну для жизни. При этом в Белоруссию Шмидт въехал без визы, с разрешения белорусского лидера.

По мнению диссидента, власти Польши под влиянием США ведут свой народ к войне. Он также указал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который уже официально говорит о переброске войск под европейскими флагами на Украину. Шмидт добавил, что власти Польши реализуют интересы не своего народа, а разных групп влияния Запада.

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт 6 мая попросил политического убежища в Белоруссии и заявил о сложении полномочий судьи.

По его словам, он подвергся преследованиям и был вынужден покинуть Польшу, потому что не согласен с политикой и действиями властей, которые, как он считает, ведут страну к войне. В родной стране экс-судью уже обвинили в шпионской деятельности, а прокуратура собирает материалы против него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у минюста страны снять иммунитет со Шмидта.