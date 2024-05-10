Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Кандидатуру политика прежде поддержали четыре из пяти думских фракций.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Указ, как следует из текста документа, вступает в силу со дня его подписания. Кандидатуру политика прежде поддержали четыре из пяти думских фракций.

Ранее 5-tv.ru писал, что основой работы правительства на следующие шесть лет, по мнению Мишустина, должно стать послание Путина Федеральному собранию. Он напомнил, что глава государства озвучил ключевые приоритеты и программу социально-экономического развития, которую депутатскому корпусу предстоит реализовывать в сотрудничестве с Советом Федерации, Центробанком, руководителями регионов, институтами развития и общественными организациями.