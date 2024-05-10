Программу маткапитала продлят до конца 2030 года

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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По словам Михаила Мишустина, этот инструмент уже доказал свою эффективность.

Программа материнского капитала доказала свою эффективность, поэтому она будет продлена до конца до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Запустим новый национальный проект „Семья“, в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства, продлим программу до конца десятилетия», — объяснил он.

Мишустин отметил, что важно совершенствовать уже существующие инструменты помощи семьям в стране и повышать их эффективность, особенно обращая внимание на многодетные семьи. Правительство намерено заняться этим вопросом.

Михаил Мишустин добавил, что для молодых родителей имеет большое значение вопрос жилья, и часто материнский капитал используется именно для его решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин озвучил основу работы правительства на следующие шесть лет. По его словам, приоритетными направлениями в ближайшие годы должны стать укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, развитие регионов и инфраструктуры.