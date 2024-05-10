«Идеальное невидимое оружие»: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Распространение заболевания странным образом совпало с пиком программы биологического оружия в США.

Источником происхождения болезни Лайма могли стать американские биолаборатории. Об этом автор книг по медицинской науке Крис Ньюби заявила в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Свое мнение она обосновала тем, что болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970 годов.

«Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием „бабезия“», — рассказала Ньюби.

Она назвала болезнь «идеальным невидимым оружием» и «ядерной бомбой для бедных». При этом Ньюби отметила, что попытки создания новых микробов в клещах могут грозить «непредвиденными последствиями».

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia burgdorferi, которых переносят иксодовые клещи. Ежегодно болезнь поражает в США около 476 тысяч человек.

О том, что США взращивают клещей и комаров, переносящих инфекции, ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, все американские ученые заинтересованы в изучении основных видов комаров и клещей, переносящих лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге. Данные исследования осуществляются как в США, так и за рубежом, и финансируются фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пытаются получить насекомых, переносящих вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатит.