На Западе сообщили о передаче первых F-16 Украине в течение нескольких недель
Evening Standart: истребители F-16 будут поставлены на Украину до июля
Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel
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Нидерланды до этого анонсировали поставки Киеву американских истребителей осенью. Почему сроки изменились?
Первые истребители F-16 прибудут на Украину до июля. Об этом сообщила британская газета Evening Standart со ссылкой на источник.
«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель, говорит высокопоставленный военный источник. Он сказал, что самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — говорится в статье.
Какая именно страна поставит Украине самолеты, не уточняется.
На днях Нидерланды анонсировали передачу Киеву истребителей F-16. По заявлению министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, боевые самолеты надеются отправить осенью, но, как подчеркнула чиновница, если все пойдет по плану, то первые F-16 Украина получит от Дании уже этим летом.
Сейчас летчиков ВСУ продолжают обучать в Европе управлению истребителями. В Верховной раде надеются, что первый выпуск состоится уже в мае. Однако качество такого образования вызывает вопросы. Западные СМИ ранее заявляли, что летчики, проходящие подготовку в европейских странах, слишком молоды и неопытны, поэтому не будут готовы к работе как минимум до конца 2024 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители F-16 при их появлении в зоне боевых действий на Украине будут рассматриваться российской стороной, как носители ядерного оружия. Об этом заявили в МИД России.