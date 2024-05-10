Водитель упавшего в реку автобуса вышел на работу после 20-часовой смены

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подробностями случившегося поделилась его супруга.

Водителя Рахматшоха Курбонова, находящегося за рулем упавшего в реку в Петербурге автобуса, заставили выйти на работу после 20-часовой смены. Об этом 5-tv.ru рассказала его жена Мухиба Курбонова.

По ее словам, накануне водитель автобуса ушел на работу в пять часов утра, а вернулся около двух часов ночи. После долгого рабочего дня ему сообщили, что нужно снова выйти на работу и разбудили в 7:30 утра.

«Он пришел в два-три часа ночи с работы. Сказал, что его опять поставили с утра в график и нужно идти на работу», — рассказала супруга.

ДТП произошло днем 10 мая на набережной реки Мойки. Сначала автобус протаранил две легковушки, а после этого упал в воду с моста. В салоне транспорта находилось около 20 пассажиров. По предварительным данным, число погибших выросло до четырех.

Водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением. Он уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге попал на видео.