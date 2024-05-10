Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра страны

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Большинство депутатов проголосовали за его кандидатуру.

Госдума утвердила внесенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны.

За Мишустина проголосовало 375 депутатов, против не голосовал никто. Воздержалось 57 человек.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры. Он также указал, что что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мишустин озвучил основу работы правительства на следующие шесть лет.