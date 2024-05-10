Российские военные уничтожили склад ракет западного производства под Одессой

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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В числе пораженной техники — радиолокационные станции С-300 и П-19.

Российские военные уничтожили склад иностранного ракетного вооружения под Одессой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в числе пораженной техники противника — радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Также был уничтожен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения украинских войск.

Кроме того, за минувшие сутки российская авиация и средства ПВО сбили один украинский самолет Су-27, перехватили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и Vampire, а также 163 беспилотника.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ в ходе спецоперации за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.