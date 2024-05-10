Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех
Фото, видео: 5-tv.ru
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Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением.
Число погибших в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в результате которого транспортное средство рухнуло с моста в реку, выросло до четырех. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
В главном следственном управлении СК РФ по городу также подтвердили, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их количество не уточняется.
ДТП произошло днем 10 мая на набережной реки Мойки. Сначала автобус протаранил две легковушки, а после этого упал в воду с моста. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Он уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Очевидица ДТП Инна Михайлова рассказала 5-tv.ru о первых минутах после ЧП.
«В воде люди были, с моста прыгали мужчины, бросали круги спасательные», — сказала она, отметив, что ее муж тоже не остался в стороне.
По словам женщины, два человека были извлечены через люк автобуса, так как двери транспортного средства оказались заблокированы. Один из пострадавших быстро пришел в себя, а второму пришлось продолжительное время проводить реанимационные мероприятия.
«Долго его откачивали, я не знаю, откачали или нет. Один мужчина пришел в себя», — сообщила очевидица.
Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге попал на видео.