Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: что происходит на месте ЧП
До 20 человек могло находиться в упавшем в реку автобусе в Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На месте работают экстренные службы.
Страшное ДТП произошло на набережной реки Мойки в Петербурге — автобус с пассажирами упал в воду после столкновения с двумя легковыми автомобилями. Кадры с места происшествия есть в распоряжении 5-tv.ru.
В салоне транспортного средства находилось около 20 человек. На месте работают экстренные службы, в том числе водолазы. По данным 5-tv.ru, в результате произошедшего есть погибшие.
Как указал в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь, а координацию осуществляет он сам.
По факту произошедшего начата проверка.