Новый «Властелин колец» о Голлуме выйдет на экраны в 2026-м

Фото: Кадр из х/ф «Властелин колец:Возвращение короля ». реж.:Питер Джексон, 2003г.

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Что известно о сюжете картины?

Warner Bros. собирается снять два новых фильма по книгам британского фантаста Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец», в которых вернется Энди Серкис в роли Голлума. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на управляющего студии Дэвида Заслава.

Первая картина будет называться «Властелин колец: Охота на Голлума». Серкис не только сыграет там знаменитого персонажа, но и сам срежиссирует проект.

«Для меня большая честь и привилегия вернуться в Средиземье с нашим хорошим другом и сотрудником Энди Серкисом, у которого есть незаконченные дела с этим вонючим Голлумом!» — говорится в заявлении режиссера Питера Джексона и двух сценаристов Филиппа Бойенса и Фрэна Уолша.

Именно они работали над сценарием к серии фильмов «Властелин колец» и «Хоббит», которые приобрели огромную популярность по всему миру. Сейчас кинокартины находятся на ранних стадиях разработки сценария.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пермские ученые нашли аналоги магических артефактов из «Властелина колец».