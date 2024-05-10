«Организм уложил»: Полина Гагарина оказалась под капельницей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Что произошло с певицей?

Российская эстрадная певица Полина Гагарина оказалась под капельницей из-за плохого самочувствия, об этом сообщила артистка в своем личном блоге.

Полина Гагарина под капельницей. Instagram* / gagara1987

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», — подписала опубликованную фотографию Гагарина.

На снимке видно, что звезда находится под капельницей. Такое состояние могло возникнуть из-за нагрузок и большого количества репетиций в связи с сольным концертом, который запланирован у артистки на 29 июня в «Лужниках».

Во время встреч со своей командой певица руководит всем процессом, а на выступлениях старается выкладываться на максимум, что отнимает немало сил.

Прежде Полина Гагарина призналась, что планирует на некоторое время взять «паузу» чтобы отдохнуть. А после собирается снова вернуться на сцену. Певица предупредила, что количество концертов значительно сократится.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Полины Гагариной может быть роман с танцором.

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