Путин встретился с Мишустиным перед рассмотрением кандидатуры премьера в Госдуме
Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; kremlin.ru; 5-tv.ru
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Что сказал глава государства исполняющему обязанности председателя правительства?
Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности председателя правительства Михаилом Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры на пост премьера страны. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.
В ходе встречи глава государства отметил, что правительство страны в сложных условиях сделало немало. В связи с этим Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу на посту премьера.
«Сделано в сложных условиях немало, и, мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу», — указал Путин.
Правительство России сложило полномочия 7 мая. Сегодня в Госдуме пройдет обсуждение кандидатуры Мишустина на пост премьера. Ожидается, что сначала он выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от партий, после чего состоится голосование.