Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

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О чем нужно знать, чтобы не стать жертвой злоумышленников?

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«Потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта и предлагают при необходимости отменить процедуру», — говорится в сообщении.

Мошенники предлагают человеку перейти на сайт, который по интерфейсу напоминает Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив все данные, у злоумышленников появляется полный доступ к аккаунту жертвы.

Специалисты советуют остерегаться «экспертов» в области инвестиций, которые могут рекламировать свои услуги и связываться напрямую. Еще один распространенный случай мошенничества связан с «ботами для заработка»: человеку обещают крупную сумму за регистрацию и участие в программе. Также к жертвам нередко обращаются с предложением поддержать работу ребенка в конкурсе и проголосовать за нее.

В Роскачестве рекомендует использовать сложные пороли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пересылать платежные данные и быть внимательными со ссылками из Telegram.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в майские праздники появился вид мошенничества по схеме с «тремя каналами взаимодействия».