Силы ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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О пресечении попытки атаки ВСУ сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка террористической атаки киевского режима была пресечена 10 мая около 9:30 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома.