«У меня старый телефон»: Ольга Бузова призналась, что вынуждена экономить

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему певица не может спускать свои заработанные деньги направо и налево?

В личном блоге Ольга Бузова то и дело хвастается шикарными нарядами, походами в рестораны и путешествиями. Поклонники думают, что поющая телеведущая купается в деньгах. Однако сама знаменитость призналась в интервью KP.RU, что у нее есть финансовые трудности.

«У меня старый телефон, пока он не глючит, я буду с ним ходить. Потому что 200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки. Давайте не будем забывать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Те контракты и заработки, которые были в 2015–2018 годах, не сравнятся с теми, что есть сейчас», — рассказала Бузова.

По словам звезды, она щедрая для окружающих, но на себя тратит меньше всего. Она также отметила, что материальное положение будущего партнера для нее не стоит на первом месте. Певица напомнила, что уже состояла в отношениях, где покрывала некоторые потребности мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Давид Манукян публично исповедался перед бывшей возлюбленной Бузовой.