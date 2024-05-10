Старовойт: в Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Есть ли пострадавшие среди мирных жителей?

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок Теткино в Курской области, в результате чего в населенном пункте загорелось три дома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — сообщил он.

Губернатор отметил, что никто из жителей не пострадал. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские силы ПВО уничтожили воздушный шар в Курской области.