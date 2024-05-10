Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

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Его судьба могла бы быть совсем другой, но начинающий актер решил примкнуть к ВСУ.

В Польше обнаружили могилу ликвидированного в зоне СВО иностранного наемника Януша Шереметы. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Неудавшийся актер, ставший в итоге жестоким наемником, был ликвидирован в 2022 году под Артемовском. Известно, что он снимал убийство российского военного. Место захоронения Шереметы обнаружили на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии нашли могилу ликвидированного на Украине командира наемников.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.