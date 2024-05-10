«Проживал жизнь человека, которым я не являюсь»: Дава исповедался перед Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Совместное реалити-шоу сблизило бывших возлюбленных. Многие уверены, что знаменитости сойдутся вновь.

Блогер Давид Манукян (Дава) публично исповедался перед бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой. Обратился к поющей телеведущей он во время приключенческого реалити-шоу, в котором экс-пара соревнуется вместе.

Расстались знаменитости в 2021 году, однако многие поклонники не могут принять разрыв любимых кумиров. Впрочем, как и коллеги звезд. Многие уверенны, что Бузова и Дава рано или поздно сойдутся.

Примечательно, что к долгожданному воссоединению действительно есть некоторые предпосылки: теперь блогер не стесняется говорить о пройденных отношениях и признавать собственные ошибки.

«Я понял, что долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошел», — рассказал Дава.

Певица выслушала бывшего избранника и также призналась, что переживала сложный период.

Сейчас она неожиданно потеплела к Давиду, и даже попросила показать руку. Звезда хотела взглянуть, не свел ли мужчина парную татуировку, которую делал вместе с исполнительницей. Дорогое сердцу воспоминание осталось на месте — Манукян не спешил избавляться от памятного изображения, как и сама Ольга.

«Это любовь! Они просто боятся сделать какой-то шаг, потому что когда-то обидели, задели чувства друг друга. И вот теперь эта боязнь все равно тормозит!» — поделился мнением участник реалити-шоу Паруйр Хачатуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бузова избегала встреч с Давой после разрыва.