Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Расчеты беспилотников Zala гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» помогли артиллеристам обнаружить переплывающих Днепр боевиков ВСУ. Попытка националистов форсировать реку была успешно пресечена, сообщили в Минобороны РФ.

Десантники обнаружили на подконтрольных территориях Херсонской области силы противника — боевики пытались пересечь реку. В итоге артиллерия поразила украинские лодки, а затем нанесла удар по пехоте на правом берегу Днепра.

Сорвать планы ВСУ помогли разведывательные беспилотники Zala, современная система контроля которых позволяет им работать даже в непогоду. Сам же аппарат изначально залетел вглубь украинской территории, и с высоты несколько сотен метров помогал артиллерии уничтожать силы ВСУ.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал подробно о том, как работают разведывательные и боевые беспилотники в зоне специальной военной операции (СВО) — речь шла и о БпЛА ZALA.