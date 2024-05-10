«Погрузиться она успела»: Волочкова спасла полную женщину из таза со льдом

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В какую новую историю угодила знаменитость на отдыхе на Мальдивах?

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова почти каждый день попадает в новую «удивительную» историю. Накануне танцовщица чуть не утонула, а теперь и сама помогла туристке — только вот спасать ее пришлось не из океана, а из чана с водой. Подвигом она поделилась с подписчиками в социальной сети.

Волочкова на Мальдивах решила насладиться специфичной процедурой — погрузиться в таз со льдом. При определенной подготовке организма подобный опыт действительно может быть полезен, ведь лед помогает снизить воспаление в мышцах, а также улучшает метаболические процессы.

Получить «удовольствие» решила и Анастасия. Звезда с легкостью погрузилась в таз с ледяной водой, и даже прихватила с собой бокал игристого вина.

Однако одна из туристок, к сожалению, не рассчитала свои силы. Причем в буквальном смысле: из-за чрезмерного лишнего веса она не смогла вылезти из таза. На помощь, конечно, пришла знаменитая танцовщица.

«Стокилограммовая женщина решила повторить наш опыт, но он не удался. Поскольку этот тазик со льдом ей не подошел по размеру. Но погрузиться в этот ледяной тазик она успела», — рассказала Анастасия.

Обратно бедную «узницу» Волочковой пришлось «выковыривать» уже вместе с подругой, фотографом и персоналом отеля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкову спасли на Мальдивах после новости о рождении сына у Вдовина.