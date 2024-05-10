Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Aziza Kamuhanda

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ВСУ находятся в затруднительном положении на поле боя.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска в ряды ВСУ сигналом истощения украинской армии.

В петиции отмечается, что Украина настоятельно приглашает на свою территорию иностранные войска. Константинов выразил железную уверенность, что это прямой знак близкого «краха» киевского режима.

«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием „падение украинского фронта и окончательный развал территорий“», — сказал Константинов в беседе с РИА Новости.

Депутат утверждает, что скоро возможны изменения, которые перевесят чашу весов в пользу России.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал петицию Зеленского очередной провокацией. Он указал на возможные непредсказуемые последствия, если страны Запада прислушаются к новому призыву киевского режима.