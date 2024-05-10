«Не просто деньги дали»: Виктории Боне предложили интим за 50 миллионов рублей

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Как выяснила знаменитость, ее воздыхатель так же богат, как Билл Гейтс.

Знаменитой телеведущей Виктории Боне предложили интим за 50 миллионов рублей. О странном «комплименте» знаменитость рассказала во время шоу на Rutube-канале.

Блогер не скрывает — она прекрасно знает, что привлекательна. Боня не стесняется выкладывать соблазнительные фотографии в своем личном блоге и красоваться фигурой перед поклонниками и воздыхателями. Однако «продать» себя светская львица не готова, пусть ей и льстит предложение.

«Предложили секс за 50 миллионов рублей. Я отказалась, я бесценна. Я хочу, чтобы за мной красиво ухаживали, комплименты. Чтобы меня покоряли, а не просто деньги дали», — поделилась Виктория.

Она мечтает о том, чтобы избранник добился ее сердца и внимания самостоятельно, не используя свое состояние.

Однако заинтересованность телеведущая побороть не смогла — она провела небольшое расследование, чтобы выяснить, кто был готов предложить такие деньги за одну ночь с ней. Как оказалось, этот мужчина очень богат. Причем почти так же, как сам Билл Гейтс — американский предприниматель и создатель Microsoft. Но даже такими деньгами купить сердце знаменитости у богача не вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня покидает Россию.

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