Нашла счастье в браке с иностранцем: муж Дины Корзун долго добивался ее расположения
Муж Дины Корзун долго добивался расположения артистки
Фото: Instagram* / dina_korzun_official
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С нынешним супругом актриса познакомилась, когда была замужем еще за другим.
Актриса Дина Корзун вспомнила, как у нее завязывались отношения с третьим мужем-иностранцем Луи Франком. По ее словам, мужчине поначалу пришлось непросто.
Знакомство Корзун с Франком случилось, когда актриса находилась во втором браке. Изначально между ними сложились дружеские отношения. Муж знаменитости не ревновал ее к новому знакомому, хотя Корзун часто находилась в компании Франка. Они встречались в студии, учили вместе иностранные языки и ходили в театры.
«Мы были совершенно разные люди. Я — представитель советской ментальности, отношения к миру и людям», — заявила актриса в интервью журналу «Караван историй».
А вот Франк буквально с первого дня понял — он хотел бы с Корзун более близких отношений.
«Он говорил, что почувствовал удар — и сразу понял: это судьба! Самое смешное, что я тогда не понимала по-английски, а он ни слова не знал по-русски. Я завороженно следила за его мимикой, пытаясь понять, что он мне с таким жаром говорит», — сказала актриса.
Франк сдаваться не стал. Он отправился в секретариат Школы-студии МХАТ, чтобы узнать о Корзун больше. Но там его предупредили, что у нее есть муж и ребенок.
«Это был второй удар для него», — вспомнила она.
Вскоре после этого Корзун развелась и вышла замуж за Франка, спустя некоторое время они переехали в Великобританию. В семье родились две едочки — Итала и София.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дина Корзун учила выросших в Лондоне детей русскому языку.
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