Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса
Фото: Анна Майорова / ТАСС
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Женщина, как отмечается, планировала полететь в Грузию.
Пассажирка рейса Екатеринбург — Тбилиси умерла прямо в самолете компании Red Wings после долгой задержки вылета в аэропорту Кольцово. Об этом сообщил портал E1.RU.
Вылет был запланирован на 17:00, но посадка началась только ближе к 22:00. Пассажиры рассказали, что женщине в инвалидном кресле с трудом далась задержка.
«Она не выдержала. Человек был в диком состоянии, нас в аэропорту держали шесть часов. Безобразное отношение к людям», — сказала одна из пассажирок.
Почти сразу после посадки на борт женщине стало плохо, ей вызвали врачей. Они попытались реанимировать ее в салоне самолета, но их усилия были тщетными.
Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир умер на борту самолета Калининград — Петрозаводск.