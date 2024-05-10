Какое количество оливкового масла предотвращает деменцию

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Ученые также выяснили, кому этот продукт приносит наибольшую пользу.

Ежедневное употребление семи граммов оливкового масла, что эквивалентно одной столовой ложке, поможет снизить риски возникновения деменции. Об этом заявили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.

Результатами своей работы они поделились с изданием JAMA Network Open. В исследовании приняли участие почти 100 тысяч человек.

На протяжении 28 лет специалисты наблюдали за ними, следили за их потреблением оливкового масла и в целом качеством рациона. Почти через три десятка лет выяснилось — те, кто ежедневно добавлял в блюда этот продукт, снижали вероятность летального исхода от деменции на 28%.

Исследователи такой результат связали с повышением сосудистого тонуса, снижением воспаления в организме и блокировкой окислительного стресса в мозге. Помимо этого, ученые пришли к выводу, что оливковое масло положительно влияет на женский организм в целом.

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