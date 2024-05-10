Исследователям из МIТ удалось расшифровать язык кашалотов

Фото: www.globallookpress.com / VW Pics

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Помог им в этом искусственный интеллект.

Исследователям из Массачусетского технологического института (MIT) удалось расшифровать язык кашалотов. Сделать это удалось при помощи искусственного интеллекта.

Анализ, опубликованный в журнале Nature Communications, показал, что кашалоты общаются друг с другом, используя серии коротких щелчков, напоминающие коды. Специалистам удалось проанализировать более девяти тысяч кодов млекопитающих семейств восточно-карибских кашалотов, собранных у побережья Доминики.

При помощи нейросети ученые составили что-то наподобие алфавита, выделив «ритм», «темп», «орнаментацию» и «изменение темпа». Зубатые киты взаимодействуют между собой, меняя в зависимости от контекста продолжительность сигналов или добавляя «декоративные» щелчки к своим фразам.

Кроме того, млекопитающие способны прибегать и к более широкому репертуару вокализаций, сочетая основные элементы своих кодов. Специалисты отметили, исследование языка кашалотов может заложить основу для общения с НЛО, потому что она создает алгоритмы понимания совершенно иных систем общения.

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