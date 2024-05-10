Музей Победы посетили более 130 тысяч человек 9 мая

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Культурное учреждение работало бесплатно для всех желающих.

Музей Победы в Москве в честь 9 Мая устроил праздничную программу. Культурное учреждение и его филиалы посетили более 130 тысяч человек, а в конце был дан грандиозный салют на Поклонной горе.

В честь великого дня вход в культурное учреждение был бесплатным для всех желающих. В одном только Музее «Г. О. Р. А.» побывали более 50 тысяч человек за день — при этом он работал до десяти вечера.

Ранее 5-tv.ru писал, что салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был дан в Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Одновременно 12 установок раскрасили городское небо тысячей фейерверочных изделий разных видов. У стен крепости прозвучало около 1,5 тысячи выстрелов.