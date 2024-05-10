США отказались от объявлений по вопросу конфискации активов России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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В Госдепе решили воздержаться от комментариев по этому поводу.

США пока нечего объявить по вопросу конфискации активов России. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — сказал дипломат на брифинге.

Однако Миллер добавил, что Штаты продолжают взаимодействовать по этому вопросу, чтобы использовать активы «на благо Украины». Президент США Джо Байден, как отмечается, подписал закон о конфискации российских активов 24 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что послы 27 стран Евросоюза согласовали решение по использованию доходов с замороженных активов России в качестве помощи Украине.

По информации СМИ, европейские послы пришли к решению, как использовать доходы с реинвестирования российских активов. Далее его должен утвердить Совет Евросоюза.