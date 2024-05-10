Хейли и Джастин Бибер впервые станут родителями

Фото: www.globallookpress.com / FS

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Модель опубликовала трогательные кадры, на которых предстала с округлившимся животом.

В семье модели Хейли Бибер и канадского певца Джастина Бибера совсем скоро произойдет радостное событие, о котором знаменитости уже не смогли молчать. В социальной сети они признались — ждут первенца.

Хейли опубликовала серию снимков, на которых предстала на фоне живописной природы. Модель позировала в белом кружевном платье, которое не скрывало округлившийся живот.

Кадры запечатлел сам Бибер, отметил журнал Vogue. Поклонники поспешили поздравить звездную пару — этого они ждали не один год.

Буквально после каждого выхода в свет судачили — в семье грядет пополнение. Но Бибер постоянно отвергала догадки поклонников.

А фанаты, в свою очередь, продолжали искать причины отсутствия детей в семье. Так, они думали, что Бибер хочет быть многодетным отцом, а Хейли рожать отказывается, боясь испортить модельную фигуру.

Сами же супруги заявляли, что не торопили события по уважительным причинам. В 2022 году Хейли пришлось признаться — у нее проблемы со здоровьем.

Ее живот из-за этого заметно округлился — тогда врачи обнаружили у нее кисту яичника. Размер новообразования был внушительным.

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