Салют в честь Дня Победы в Петербурге. Видео

Праздничный салют в Петербурге был дан у Петропавловской крепости

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

У стен Петропавловской крепости прозвучало около 1,5 тысячи выстрелов.

Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был дан в Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости. Одновременно 12 установок раскрасили городское небо тысячей фейерверочных изделий разных видов.

У стен крепости прозвучало около 1,5 тысячи выстрелов. По времени салют длится приблизительно десять минут.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео праздничного салюта в честь Дня Победы в Москве. Прежде в этот день на Красной площади прошел Парад Победы по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в шествии приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.