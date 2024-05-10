Это любовь? Муцениеце и Чуйков проводят праздники вдали от городской суеты

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

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Их уже не первый месяц подозревают в романе, но звезды упорно молчат.

Актриса Агата Муцениеце вместе со своими детьми на майские праздники отправилась с коллегой Иваном Чуйковым за город. Они весело проводят время на природе и делятся в социальных сетях видео с отдыха.

Все четверо на природе резвятся, играют в бадминтон, жарят шашлыки на мангале, ловят рыбу и слушают музыку. На опубликованных видео звезды выглядят по-настоящему счастливой парой.

Многие поклонники, увидев их, даже подумали, что между ними больше, чем дружба. Хотя знаменитости ни разу не подтверждали отношения.

При этом совместными видео и фото актеры интригуют публику уже не первый месяц. К примеру, в апреле знаменитости снялись в романтической фотосессии, часть которой опубликовали в социальной сети.

На одном кадре Муцениеце, сидя на коленках у Чуйкова, обнимала его и целовала. Кроме того, тогда их и стали чаще замечать вместе на светских мероприятиях.

К слову, Муцениеце была замужем лишь раз. Ее избранником стал коллега Павел Прилучный.

В семье родились сын и дочка, но в 2020-м пара развелась. Расставание актриса переживала болезненно — после разрыва Прилучный женился на Зепюр Брутян, которая уже родила ему наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Муцениеце может лишиться алиментов на детей от Прилучного.

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