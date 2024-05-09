Столетний ветеран ВОВ на праздновании 9 Мая в Москве рассказал об освобождении Праги

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На Поклонной горе ветеран рассказывает людям о своем тяжелом военном пути, на котором он много раз мог погибнуть.

Ветеран Великой Отечественной Геннадий Моргунов, которому в 2023-м исполнилось 100 лет, каждый год в День Победы посещает Поклонную гору в Москве. Его призвали в Красную армию в 1941 году — там он служил радистом.

«Нас отправили на Дальний Восток, там японцы шевелились, хотели напасть. А потом, как опытных вояк, нас призвали на Западный фронт, а потом… нас перекинули на Прагу и Варшаву… Прямо телеграмма была Сталину от руководства: „Прага погибает, помогите!“ И вот нас галопом всех посадили на машины и мы гнали галопом, и Прагу спасли», — вспоминает ветеран.

Жители Праги, которые очень любили свою столицу, встретили советских военных как героев. Женщины целовали солдат — рассказывая о Великой Отечественной войне, Моргунов не может сдержать слез.

После окончания войны ветеран до 1947 года служил в Чехословакии, а позже, до 1953 года, Моргунов работал в сфере государственной безопасности. Сын ветерана Леонид рассказал, что их семья живет в Нижегородской области, но каждый год приезжает в Москву на Поклонную гору, чтобы отметить День Победы.

На Поклонной горе ветеран рассказывает людям о своем тяжелом военном пути, на котором он много раз мог погибнуть. Сын Моргунова считает, что истории участников Великой Отечественной войны нужно знать всем, а русский народ будет побеждать всегда, ведь и молодежь сейчас способна отстоять Родину.