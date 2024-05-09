SHAMAN исполнил народную песню «Черный ворон» в Музее Победы в честь 9 Мая

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Заодно популярный артист поздравил всех с большим и важным праздником.

Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил московский Музей Победы и перепел русскую народную песню «Черный ворон» в честь Дня Победы.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и всю нашу необъятную Родину с Днем Великой Победы. Очень скоро мы будем праздновать еще одну Победу», — сказал певец автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко.

Артист в знак памяти о прадедушке, который прошел всю Великую Отечественную войну, надел футболку с его портретом. Михаил Сергеевич Селедкин пережил блокаду Ленинграда, а также получил медаль «За отвагу» — мужчине пришлось ощутить на себе все тягости войны.

«Есть было нечего и для того, чтобы хоть как-то выжить, прадедушке приходилось есть крыс. Для меня это пример настоящего русского мужчины, который героически все пережил и принес победу», — рассказывает SHAMAN.

Исполнитель подчеркнул, что нужно чтить память своих предков, так как «без прошлого нет будущего и настоящего». Дронов также признался, что при выборе песни на 9 Мая ему сразу же пришла в голову композиция «Черный ворон».

«Казалось бы, это неочевидный выбор. Но черный ворон — это символ зла, вражеский символ. И, конечно, в конце я ставлю точку и говорю: „Черный ворон, я не твой“. Даже умирая, русские люди не сдаются!» — указал исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN поздравил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы.