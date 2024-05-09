Фото: Reuters / Kacper Pempel

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О чем проговорился премьер-министр Польши?

Слова премьера Польши Дональда Туска о присутствии солдат НАТО на Украине подтверждают факт ведения Западом гибридной войны против России. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», — указала дипломат.

Прежде Туск признал, что на Украине есть «немного войск» — а именно, наблюдатели и инженеры. Без помощи альянса Незалежная не смогла бы так долго защищаться, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.