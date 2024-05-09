Участник СВО заявил об исцеляющей силе музыки

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Воинам нужно отдыхать, а музыка и поэзия являются их отдушиной.

Поэзия и музыка исцеляют военнослужащих, поднимают дух и помогают бороться с врагом. Об этом 5-tv.ru сообщил вице-президент фонда содействия в реализации социальных и экономических прав ветеранов и инвалидов «Вымпел-Гарант», основатель творческого союза «Братство спецназа», участник СВО Сергей Пестов.

Боец исполнил проникновенную песню собственного сочинения «Еще живой», а также прочитал стихи в Московском Екатерининском парке, где 4 мая прошли культурно-патриотические концертные программы для военнослужащих, членов их семей и ветеранов. Праздничное мероприятие было приурочено к 9 Мая.

«Авторы-исполнители через культуру воспитывают любовь к Родине своими песнями, на своем примере», — отметил Пестов.

Военнослужащие всегда писали песни о жизни воинов. Например, старейшая группа «Каскад», участники которой тоже воевали, дала уже более тысячи концертов только в Афганистане. Военная тематика в творчестве помогает стоять на ногах самим служащим и всему народу.

Сегодняшняя ситуация, по мнению участника СВО, ничем не отличается. Военные нуждаются в душевных песнях, которые помогают идти вперед и защищать свой дом.

«Любая война, любое потрясение способствует тому, чтобы рождалась поэзия», — уверен вице-президент фонда «Вымпел Гарант».

Воинам нужно отдыхать, а музыка и поэзия являются их отдушиной. В великий праздник творец желает победы россиянам, ведь в каждом из нас течет кровь дедов, победивших в Великую Отечественную войну. Память о них будет жить, пока мы продолжаем бороться за свою Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Севастополе прошел митинг у Мемориальной стены в честь двойного праздника.